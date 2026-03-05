الزمالك يحصن معتمد جمال قبل الكونفدرالية.. ماذا يحدث في البيت الأبيض؟

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم معتمد جمال، وذلك من أجل الاتفاق على تفاصيل عقده الرسمي مع النادي، إلى جانب تحديد راتبه في المرحلة المقبلة.

وكان معتمد جمال تولى قيادة الفريق خلال الفترة الماضية دون توقيع عقد رسمي، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعًا لتقنين وضعه بعد الفترة التي قاد فيها الفريق.

ويأتي تحرك مجلس إدارة الزمالك في إطار سعيه لتحقيق الاستقرار داخل الجهاز الفني للفريق، خاصة مع استمرار المنافسة في بطولة الدوري، حيث ترغب الإدارة في إنهاء ملف التعاقد مع المدرب بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.