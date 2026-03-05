تعبانة ومش عايزة تشوف حد.. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة شيرين

علق الفنان مصطفى كامل على جدل تقصير نقابة المهن الموسيقية في حق الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدم مساندتها، وتدخل المهن التمثيلية لمساعدتها.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال لقائه مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة "هي": ليس كل ما يعرف يقال، اللي الناس متعرفهوش إن دي حالة تخص شخص معين غير قابلة للتدخل غير من نفسه ومن أهليته، لما أكون غير قادر على علاجه بناشد الدولة، دي حالتها خاصة المفروض محتاجة دعم معنوي، وتواصلت مع حد مقرب منها وجنبها في هذه الفترة لما اتقال تعبانه، قالت لي الحالة مش حلوة وتعبانة وبنعالجها، قالت نفسيتها مش تمام ومش هتقبل تشوف حد وادعيلها.

ومن جانبه علق نقيب الموسيقيين على تسريب هوية المطرب توليت من قِبل النقابة، قائلًا: حاجات كتيير بتتسرب من النقابة ومعلومات نكون عاملين اجتماع ونلاقي المعلومات اتسربت، الولد ده جالي وقعدت معاه وعرفني شخصيته وقولتله محدش هيعرف".

برنامج كشف حساب

