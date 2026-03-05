قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعبانة ومش عايزة تشوف حد.. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة شيرين

علق الفنان مصطفى كامل على جدل تقصير نقابة المهن الموسيقية في حق الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدم مساندتها، وتدخل المهن التمثيلية لمساعدتها.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال لقائه مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة "هي": ليس كل ما يعرف يقال، اللي الناس متعرفهوش إن دي حالة تخص شخص معين غير قابلة للتدخل غير من نفسه ومن أهليته، لما أكون غير قادر على علاجه بناشد الدولة، دي حالتها خاصة المفروض محتاجة دعم  معنوي، وتواصلت مع حد مقرب منها وجنبها في هذه الفترة لما اتقال تعبانه، قالت لي الحالة مش حلوة وتعبانة وبنعالجها، قالت نفسيتها مش تمام ومش هتقبل تشوف حد وادعيلها. 

ومن جانبه علق نقيب الموسيقيين على تسريب هوية المطرب توليت من قِبل النقابة، قائلًا: حاجات كتيير بتتسرب من النقابة ومعلومات نكون عاملين اجتماع ونلاقي المعلومات اتسربت، الولد ده جالي وقعدت معاه وعرفني شخصيته وقولتله محدش هيعرف".

برنامج كشف حساب

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة. 

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

علي جمعة: امتناع غير المسلمين عن الأكل في نهار رمضان احترام اجتماعي لا إكراه

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مسحورون أو مصابون بالجن، تعتبر أوهامًا وإيحاءات ليس لها أساس من الصحة.

داعية إسلامي: 90% ممن يظنون أنهم مسحورون يعانون من أوهام نفسية

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: من نام عن الصلاة عليه قضاؤها فور التذكر والنوم لا يبطل الصيام

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

