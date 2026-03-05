بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية

شاركت مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مائدة إفطار المطرية، إحدى أكبر موائد الإفطار الرمضانية التي تجمع آلاف الصائمين في أجواء تسودها المحبة وروح العطاء.

حيث تم تجهيز وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية شملت آلاف الأطنان من اللحوم والأرز والدواجن، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين الذين عملوا على إعداد وتجهيز الوجبات وتنظيم عملية التوزيع، بما يضمن استقبال الصائمين وتقديم وجبات الإفطار لهم في أجواء رمضانية مميزة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور المجتمعي لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المبادرات المجتمعية الكبرى، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، خاصة خلال الشهر الكريم.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد على مدار 43 عامًا، حيث تكثف جهودها خلال الشهر الكريم في عدة محاور، من بينها تجهيز وتوزيع مئات الآلاف من الشنط الرمضانية في مختلف المحافظات، وتنظيم اكبر مائدة إفطار لأهالينا بالجيزة تقدم حوالي ٢٠ ألف وجبة يوميا ما بين إفطار وسحور، إلى جانب القوافل الغذائية التي تصل إلى القرى والنجوع.

إفطار المطرية

ويُعد إفطار المطرية من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، ويستقطب آلاف المواطنين والزوار من داخل وخارج البلاد، ليقدم نموذجًا حيًا للتكافل الاجتماعي وروح المشاركة التي تميز المجتمع المصري خلال شهر رمضان المبارك.