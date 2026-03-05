سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

كسر سعر الذهب جمود التراجع مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس الموافق 5-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع طفيف

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات مع اقتراب تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

تذبذب المعدن الأصفر

وخلال تعاملات اليوم الخميس مساء تراجع سعر الذهب مقدار 210 جنيهات علي الأقل مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

لماذا يتذبذب الذهب

مع اندلاع الصراع الإسرائيلي الأمريكي في مواجهة إيران؛ تعرضت أسعار الذهب والنفط لحالة من الارتفاع بمعدلات غير مسبوقة متأثرة بتداعيات ذلك الصراع.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 7140 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8160 جنيه للشراء و 8103 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7480 جنيه للشراء و 7427 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7140 جنيه للشراء و 7090 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6120 جنيه للشراء و 6077 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.12 ألف جنيه للشراء و 56.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5077 دولار للشراء و 5076 دولار للبيع.