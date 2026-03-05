قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أخبار العالم

سفير السودان بالقاهرة يبحث مع وزير التخطيط دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار

الديب أبوعلي

التقى السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية – بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التخطيط والتنمية، وبحث فرص توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأشاد السفير عماد الدين عدوي بالتجربة المصرية الرائدة في مجالات التخطيط ووضع السياسات التنموية، مؤكداً تطلع السودان للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية الناجحة، لاسيما في ظل ما تتيحه من فرص لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبه، جدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري موقف جمهورية مصر العربية الداعم للسودان في مختلف المجالات، مؤكداً ترحيبه بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

سفير السودان بالقاهرة السودان سفير السودان جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية سفير جمهورية السودان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إعادة الإعمار عماد الدين مصطفى عدوي الدكتور أحمد رستم

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

كريم فهمي

كريم فهمي يكشف بداياته : لعبت في الزمالك ومرتبي 300 جنيه

مريم حليم

مريم حليم: مش ندمانة على أي خطوة في مشواري الفني

كريم فهمي

كريم فهمي: انفصال والديّ غيّر حياتي وأنا في الـ15.. وأستعد للعودة بقوة إلى السينما

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

