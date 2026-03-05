سفير السودان بالقاهرة يبحث مع وزير التخطيط دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار

التقى السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية – بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التخطيط والتنمية، وبحث فرص توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأشاد السفير عماد الدين عدوي بالتجربة المصرية الرائدة في مجالات التخطيط ووضع السياسات التنموية، مؤكداً تطلع السودان للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية الناجحة، لاسيما في ظل ما تتيحه من فرص لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبه، جدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري موقف جمهورية مصر العربية الداعم للسودان في مختلف المجالات، مؤكداً ترحيبه بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.