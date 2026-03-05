آن ماري : مصانع جديدة لنشاطنا وفِرق متخصصة للتصدير

كشفت آن ماري مجدي، ابنة سيدة الأعمال ماري لويس بشارة، عن دورها الفعّال داخل شركة العائلة، مؤكدة أنها تقود خطة توسع طموحة تشمل فتح مصانع جديدة وتطوير أنشطة التصدير.

مصانع جديدة وتوسيع النشاط

وقالت آن ماري خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة النهار: «دلوقتي بنفتح مصانع جديدة وبنوسع نشاطنا، وبافتتح محل جديد في كربة، وكمان أتابع قطاع التصدير وأتعامل مع عملاء كثيرين»، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز النمو والتوسع.

تنفيذ المشاريع الجديدة

وأضافت أنها لم تعد تُعامل كابنة صاحبة الشركة، بل أصبحت عضوًا فاعلًا في الفريق الإداري، مؤكدة: «أفتكر إن خلاص عديت الحتة دي وبشتغل معاهم عادي كأننا فريق واحد»، مشددة على أن العمل الجماعي أصبح الركيزة الأساسية لتنفيذ المشاريع الجديدة.

من جانبها، أوضحت ماري لويس بشارة أن ابنتها أحدثت تغييرات إدارية وتنظيمية مهمة منذ انضمامها إلى قيادة الشركة، حيث أنشأت فريقًا خاصًا بها وأعادت هيكلة بعض الأقسام.

وقالت: «آن ماري أنشأت فريقها الخاص وغيرت في الكونسبت العام، وأنشأت فريق موارد بشرية محترف، وطورت سيستمز جديدة، وأنشأت فرق متخصصة للتصدير»، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساعدت على إعادة تنظيم المصنع وفق رؤية واضحة وفعّالة، ودعمت خطط التوسع والنمو المستقبلي للشركة.

الجرأة والتنظيم الإداري

وأكدت ماري لويس بشارة أن العمل بروح الفريق والتعاون بين جميع الإدارات كان سببًا رئيسيًا في نجاح هذه الخطط، مشيرة إلى أن الجرأة والتنظيم الإداري لدى آن ماري ساعدا على تنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة.