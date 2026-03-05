قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماري لويس بشارة: والدتي آمال بشارة كانت سبب شغفي بالتصميم وصناعة الملابس

ماري لويس بشارة
ماري لويس بشارة
محمد البدوي

بكت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، على الهواء خلال لقاء مؤثر مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، عند حديثها عن والدتها الراحلة آمال بشارة ودورها الكبير في صناعة الملابس المصرية.

وقالت ماري لويس بصوت مملوء بالعاطفة: "أنا ما كنتش بحب الباترونات والخياطة، لكن اللي حمسني أتعلم الباترونات إني هعمل حاجة حلوة لماما"، مشيرة إلى أن أول جيبة صنعتها لها كانت البداية الحقيقية لمسيرتها في عالم التصميم العملي. 

 جولات من ألمانيا 

وأضافت: "ماما كانت كل مرة تشتري جولات من ألمانيا الوسط كبير، فأنا أخذت مقاساتها وعملت لها أول Jupe مظبوطة، وده كان بداية مشواري في التصميم".

وأوضحت ماري لويس أن والدتها آمال بشارة كانت مدرسة حقيقية في القيادة والإدارة، جمعت بين الصرامة والحنان، وعلمتها الرقي والمحبة للآخرين: "اتعلمت منها الرقي والمحبة الفائقة للكل، وهي اللي ربت جيل من الرجالة اللي فتحوا مصانع دلوقتي، كلهم خرجوا من تحت إيديها ومدرستها".

 أساس صناعة الملابس

وأكدت أن الفريق الذي دربته والدتها أصبح أساس صناعة الملابس الرجالي في مصر، وأن ولاءهم لآمال بشارة لا يزال قويًا حتى اليوم، ما يعكس تأثيرها الكبير وإرثها المستمر في الصناعة.

صناعة الملابس المصرية

واختتمت ماري لويس حديثها بالتأكيد على أن والدتها كانت حجر الأساس لنجاح صناعة الملابس المصرية، قائلة: "آمال بشارة كانت عماد وأساس صناعة الملابس في مصر، لأنها جابت الألمان وسافرتهم وسافرت فرقها لعدة دول، وكل اللي تعلمناه منها استمر في رفع اسم مصر في عالم الملابس".

