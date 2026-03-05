بعد قليل.. محاكمة سارة خليفة بتهمة حيازة هاتف محمول داخل الحجز

تنظر محكمة التجمع الخامس، المنعقدة اليوم الخميس، محاكمة المنتجة سارة خليفة في القضية الجديدة المتهمة فيها بحيازة هاتف محمول داخل الحجز.

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، لاستيراد المواد الخام من الخارج، وتصنيع المواد المخدرة داخل البلاد، وترويجها عبر شبكة منظمة، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا للتصنيع والتخزين.

كما قررت النيابة، حصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أموالهم، والكشف عن سرية حساباتهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم ترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية