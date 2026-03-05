الإسعاف الإيراني: 172 مدينة في 29 محافظة تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية منذ بدء الحرب

أعلن الإسعاف الإيراني، أن 172 مدينة في 29 محافظة تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية منذ بدء الحرب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفت هيئة الأركان الإيرانية إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية، معربة عن إحترامها لسيادة تركيا.

ووصفت هيئة الأركان الإيرانية في بيان لها أن تركيا دولة صديقة وجارة.

وفي وقت لاحق أعلنت تركيا أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران قبل دخوله المجال الجوي التركي.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أنه تم تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو مجالنا الجوي".







