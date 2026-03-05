قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواصفات امتحانات شهر مارس 2026 في مادة العلوم .. ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحانات شهر مارس 2026 في مادة العلوم لجميع صفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور المستندات الرسمية التي تكشف هذه المواصفات للطلاب.

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد امتحانات شهر مارس 2026

موعد امتحانات شهر مارس 2026 بحسب ما ذكرته  الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المفترض أن يكون من يوم 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026 ، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك

أما عن امتحان شهر ابريل 2026 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 

مواعيد الامتحانات في الترم الثاني 2026

مواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات شهر مارس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ارشيفية

سيارة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق في الوراق

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

حريق مول تجاري بالمحلة

16 سيارة إطفاء شاركت في إخماد حريق مول مفروشات المحلة

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد