الأمم المتحدة ترحب بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم ودخول الإمدادات الحيوية إلى غزة

رحب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "رامز الأكبروف"، بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ودخول الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الوقود، إلى غزة، مشدداً على أن الحفاظ على تدفق منتظم ومتوقع للإمدادات، بكميات كافية، واستئناف عمليات الإجلاء الطبي، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من معاناة سكان غزة المستمرة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن التحركات المنسقة داخل قطاع غزة استؤنفت، وأنه تم تفريغ شاحنات تحمل دقيق القمح، والأغذية المعلبة، والحصص الغذائية الجاهزة، وغيرها من المواد التي قدمها شركاء مسجلون وفقا لآلية الأمم المتحدة التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، في معبر كرم أبو سالم.

وقال “أوتشا” إن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، في إرسال ثلاث مهمات إلى معبر كرم أبو سالم لجمع الإمدادات ومراقبة العمليات هناك، وجمعت الفرق خياما ومستلزمات أطفال ومستلزمات تعليمية ومنتجات نظافة وأدوية وغيرها من الإمدادات.

وأضاف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن الشركاء المعنيين بإدارة مواقع النزوح أكدوا أن أكثر من 900 موقع من أصل نحو 1500 موقع في غزة معرضة لخطر الفيضانات في حال استمرار موسم الأمطار.

وتؤوي هذه المواقع مئات الآلاف من الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو دُمرت وتفاقم الفيضانات الأوضاع المتردية أصلا في مواقع النزوح.

وأوضح مكتب "أوتشا" أن الأمم المتحدة وشركاءها يدعمون الأشخاص الذين يختارون الانتقال مؤقتا من المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، وأن ثمانية مواقع مؤقتة حددتها البلديات في أنحاء غزة تعمل حاليا لدعم الانتقال الطوعي من المناطق المعرضة للفيضانات، لكنه نبه إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لا يزالون يفتقرون إلى الأدوات والمواد اللازمة لتوفير حلول إيواء أكثر استدامة، مشيرا إلى أن دخول هذه الإمدادات لا يزال مقيدا بشدة، ويصعب العثور عليها في السوق المحلية.

وتشمل هذه المساعدات أدوات البناء، والأخشاب، والأسمنت لإصلاح منازل السكان، والآليات الثقيلة لإزالة الأنقاض وتوفير مساحة أكبر لبناء مساكن لائقة.

وأكد مكتب "أوتشا" مجددا ضرورة فتح مزيد من المعابر، وضمان تدفق مستمر للإمدادات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بطريقة آمنة ومنتظمة، لكي تتمكن منظمات الإغاثة من مواصلة توسيع نطاق عملياتها الإنسانية.