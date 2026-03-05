قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
ديني

موعد أذان المغرب اليوم.. مواقيت الصلاة في 15 رمضان بجميع المحافظات

موعد أذان المغرب اليوم
موعد أذان المغرب اليوم
عبد الرحمن محمد

موعد أذان المغرب اليوم .. مع إشراقة شمس اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، والخامس من شهر مارس لعام 2026 ميلاديًا، يترقب الملايين من المسلمين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لحظة الإفطار، حيث ينتصف الشهر الكريم وتزداد معه الروحانيات والاجتهاد في العبادة.
وتمثل لحظة أذان المغرب المحطة الأهم في يوم الصائم، حيث تلهج الألسنة بالدعاء عند الفطر، وتجتمع الأسر المصرية حول الموائد في أجواء تملؤها السكينة والمحبة. وبناءً على البيانات الدقيقة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتى تراعي الفروق الزمنية الناتجة عن حركة الشمس والموقع الجغرافي لكل مدينة، نستعرض معكم التقرير الكامل لمواقيت الصلاة اليوم.
أولاً: مواعيد الصلاة ومواقيت الإفطار في محافظة القاهرة
تعتبر العاصمة القاهرة هي المركز الرئيس لتحديد المواقيت، وشهدت المواعيد اليوم زحفاً طفيفاً نحو الزيادة في طول نهار الصيام بمقدار دقيقتين عن مطلع الأسبوع، ويحين موعد الإفطار بها اليوم كالتالي:
 موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.
موعد صلاة الظهر  12:06 مساءً.
 موعد صلاة العصر  3:27 مساءً.
موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار)  5:57 مساءً.
 موعد صلاة العشاء  7:14 مساءً.
ثانياً: مواعيد الصلاة ومواقيت الإفطار في محافظة الإسكندرية
عروس البحر المتوسط، والتي يتأخر فيها الغروب دائماً عن العاصمة لبعدها جهة الغرب، جاءت مواقيتها لليوم الخامس عشر من رمضان على النحو التالي:
* وقت صلاة الفجر: 4:55 صباحًا.
* موعد صلاة الظهر: 12:12 مساءً.
* موعد صلاة العصر: 3:32 مساءً.
* موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 6:02 مساءً.
* موعد صلاة العشاء: 7:20 مساءً.
ثالثاً: مواعيد الصلاة ومواقيت الإفطار في محافظة الإسماعيلية
مدينة الإسماعيلية، إحدى مدن القناة الجميلة، والتي يسبق فيها أذان المغرب وموعد الإفطار العاصمة القاهرة ببضع دقائق، وإليكم المواقيت:
* وقت صلاة الفجر: 4:46 صباحًا.
* موعد صلاة الظهر: 12:02 مساءً.
* موعد صلاة العصر: 3:23 مساءً.
* موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:53 مساءً.
* موعد صلاة العشاء: 7:10 مساءً.


رابعاً: مواعيد الصلاة ومواقيت الإفطار في شرم الشيخ
لمواطني وزوار مدينة السلام شرم الشيخ، حيث تشرق الشمس وتغرب مبكراً نظراً لموقعها الجغرافي المتميز على البحر الأحمر، إليكم مواقيت اليوم:
* وقت صلاة الفجر: 4:39 صباحًا.
* وقت صلاة الظهر: 11:54 صباحًا.
* موعد صلاة العصر: 3:15 مساءً.
* وقت صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:45 مساءً.
* وقت صلاة العشاء: 7:01 مساءً.
خامساً: مواعيد الصلاة ومواقيت الإفطار في محافظة أسوان
في أقصى جنوب مصر، حيث تختلف إحداثيات الرؤية، يأتي موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في بلاد النوبة لليوم الخامس عشر من رمضان كالتالي:
* وقت صلاة الفجر: 4:45 صباحًا.
* موعد صلاة الظهر: 12:00 مساءً.
* موعد صلاة العصر: 3:22 مساءً.
* موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:53 مساءً.
* موعد صلاة العشاء: 7:07 مساءً.
 

ملاحظة هامة ينبغي على  الصائمين مراعاة فروق التوقيت في القرى والمراكز التابعة للمحافظات الكبرى، والالتزام بالأذان المحلي لكل مدينة لضمان صحة الصيام.

أذان المغرب مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب اليوم موعد المغرب موعد الإفطار وقت الإفطار

