الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو

سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على جدول مباريات نادي الزمالك مطالبا رابطة الأندية بتأجيل مباراة إنبي بسبب ارتباط الفريق بمواجهة مهمة في ربع نهائي الكونفدرالية أمام أوتوهو بطل الكونغو خارج مصر. 

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "ده كان حرص الرابطة علي ممثل مصر واللعب امام باتشوكا والمباراة كانت الثلاثاء ومباراة باتشوكا كانت الأحد بعدها والأهلي قرر السفر يوم ماتش انبي قبلها ب٥ ايام والمباراة في قطر يعني ٣ ساعات طيران  ولما الأهلي اتغلب رجع مصر ولعب اول مباراة بعدها ب٨ ايام في الدوري".

وتابع: “أما المرة دي السفر ٧ ساعات طيران لو طائرة خاصة ومباراة انبي يوم ١١  في رمضان وتنتهي الساعة ١١ ونص ومباراة افريقيا يوم ١٤ والمفروض  الزمالك يسافر   يوم ١٢  ويوصل ليلا ويلعب يوم ١٤”.

خالد الغندور الزمالك الكونفدرالية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

سقوط عصابة تستغل 17 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة

سقوط تاجر عملة غسل 250 مليون جنيه

الغربية تواصل تعزيز منظومة الجودة الصحية.. اعتماد مركز طب أسرة بنا أبو صير مبدئيًا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

