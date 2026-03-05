مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو

علق الإعلامي خالد الغندور، على جدول مباريات نادي الزمالك مطالبا رابطة الأندية بتأجيل مباراة إنبي بسبب ارتباط الفريق بمواجهة مهمة في ربع نهائي الكونفدرالية أمام أوتوهو بطل الكونغو خارج مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "ده كان حرص الرابطة علي ممثل مصر واللعب امام باتشوكا والمباراة كانت الثلاثاء ومباراة باتشوكا كانت الأحد بعدها والأهلي قرر السفر يوم ماتش انبي قبلها ب٥ ايام والمباراة في قطر يعني ٣ ساعات طيران ولما الأهلي اتغلب رجع مصر ولعب اول مباراة بعدها ب٨ ايام في الدوري".

وتابع: “أما المرة دي السفر ٧ ساعات طيران لو طائرة خاصة ومباراة انبي يوم ١١ في رمضان وتنتهي الساعة ١١ ونص ومباراة افريقيا يوم ١٤ والمفروض الزمالك يسافر يوم ١٢ ويوصل ليلا ويلعب يوم ١٤”.