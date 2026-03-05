قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبدالكريم ينهى تصاريح العمل ويستعد للظهور الأول مع برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

أكد وسيم أحمد عضو لجنة المحترفين في الاتحاد المصري لكرة لقدم على انتهاء أزمة التصاريح الخاصة بـ حمزة عبدالكريم والتي منعته من المشاركة مع فريق برشلونة خلال الفترة الماضية.

وقال وسم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أخيراً حمزة عبد الكريم قدر الحمد لله ينتهي من إجراءات تصاريح العمل علشان يرجع ثاني ينضم لبرشلونة وتدريبات الفريق.

وأضاف : ولكن اللاعب عنده تحدي أصعب دلوقتي وهو إقناع الإدارة بإنه يستحق الانضمام بشكل نهائي خاصة وإن زميله خواكين ديلغادو اللي تعاقد معاه النادي في يناير أيضاً على سبيل الإعارة متألق بشدة. 

وأكمل : ديلغادو سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في 8 مباريات، كل التوفيق لحمزة في الشهرين القادمين ويقدر بإذن الله يقنع مسئولي برشلونة بإمكانياته.

بيان الاتحاد المصري عن حمزة عبدالكريم

بحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الجهاز الفني للمنتخب سمح لحمزة عبد الكريم بمغادرة المعسكر لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وبمجرد حصول حمزة عبد الكريم على تصريح العمل سيسهل تسجيله في لوائح النادي والبدء في لعب الدقائق الأولى.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة، قد أعلن مطلع فبراير الجاري، ضم حمزة عبد الكريم قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وتضع إدارة برشلونة في اعتبارها أهمية الاستثمار في العناصر الشابة، خاصة أولئك الذين يمتلكون إمكانات فنية واعدة يمكن أن تخدم الفريق مستقبلاً، سواء من خلال دمجهم تدريجيًا في الفريق الأول أو إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرات عبر خيارات أخرى مثل الإعارة.

حمزة عبدالكريم برشلونة الأهلي النادي الأهلي اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

الوحدة المحلية برأس غارب تواصل تطوير منظومة الإنارة بالكورنيش وشارع الإذاعة

طلاب جامعة بني سويف

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف تنظم ورشة توعوية حول «متلازمة داون»

صورة موضوعية

استجابة فورية لحي شمال الغردقة للسيطرة على تسريب مياه معالجة بشارع الاستاد

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد