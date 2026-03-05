حمزة عبدالكريم ينهى تصاريح العمل ويستعد للظهور الأول مع برشلونة

أكد وسيم أحمد عضو لجنة المحترفين في الاتحاد المصري لكرة لقدم على انتهاء أزمة التصاريح الخاصة بـ حمزة عبدالكريم والتي منعته من المشاركة مع فريق برشلونة خلال الفترة الماضية.

وقال وسم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أخيراً حمزة عبد الكريم قدر الحمد لله ينتهي من إجراءات تصاريح العمل علشان يرجع ثاني ينضم لبرشلونة وتدريبات الفريق.

وأضاف : ولكن اللاعب عنده تحدي أصعب دلوقتي وهو إقناع الإدارة بإنه يستحق الانضمام بشكل نهائي خاصة وإن زميله خواكين ديلغادو اللي تعاقد معاه النادي في يناير أيضاً على سبيل الإعارة متألق بشدة.

وأكمل : ديلغادو سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في 8 مباريات، كل التوفيق لحمزة في الشهرين القادمين ويقدر بإذن الله يقنع مسئولي برشلونة بإمكانياته.

بيان الاتحاد المصري عن حمزة عبدالكريم

بحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الجهاز الفني للمنتخب سمح لحمزة عبد الكريم بمغادرة المعسكر لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وبمجرد حصول حمزة عبد الكريم على تصريح العمل سيسهل تسجيله في لوائح النادي والبدء في لعب الدقائق الأولى.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة، قد أعلن مطلع فبراير الجاري، ضم حمزة عبد الكريم قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وتضع إدارة برشلونة في اعتبارها أهمية الاستثمار في العناصر الشابة، خاصة أولئك الذين يمتلكون إمكانات فنية واعدة يمكن أن تخدم الفريق مستقبلاً، سواء من خلال دمجهم تدريجيًا في الفريق الأول أو إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرات عبر خيارات أخرى مثل الإعارة.