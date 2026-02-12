قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحدد موعد ظهور حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن اقتراب حمزة عبدالكريم نجم الأهلي والمعار لنادي برشلونة خلال الانتقالات الشتوية الماضية من المشاركة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن إدارة نادي برشلونة لا تنظر لحمزة عبدالكريم على إنه صفقة مؤقته بل يتم إعداده للدخول للفريق الأول مع هانز فليك.

ويتم تحضير حمزة عبدالكريم للتواجد مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم خلال فترة الإعداد الصيفي المقبلة.
 

غياب حمزة عبدالكريم عن المشاركة 

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تسببت في تعطيل قيد اللاعب، وهي أزمة سبق أن واجهها برشلونة مع لاعبين أجانب في فترات سابقة.

غياب مؤكد عن المواجهة المقبلة

وبسبب هذه المشكلة الإدارية، لن يتمكن عبدالكريم (18 عامًا) من المشاركة في مباريات برشلونة أتلتيك.

تفاصيل الصفقة بين الأهلي وبرشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النادي الأهلي لاستعارة اللاعب حتى 30 يونيو 2026، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراءه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

وانضم المهاجم المصري إلى فريق برشلونة أتلتيك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وجولة داخل مرافق النادي، على أن يبدأ مرحلة الاندماج التدريجي مع الفريق.

أول مصري في تاريخ برشلونة؟

ولد حمزة عبدالكريم في الأول من يناير 2008، ويعد من أبرز المواهب المصرية الصاعدة، وقد يصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص برشلونة.

تدرج اللاعب في أكاديمية الأهلي وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث لفت الأنظار بأدائه اللافت في كأس العالم للناشئين، كما خاض تجارب مع الفريق الأول للأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ويتميز عبدالكريم بحركة نشطة داخل الملعب، وقدرة عالية على التنسيق مع زملائه، إلى جانب حس تهديفي مميز جعله محل إشادة فنية واسعة.

برشلونة الأهلي النالدي الأهلي نادي برشلونة الدوري الإسباني حمزة عبدالكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

زيجين للتعدين الصينية

"زيجين" الصينية تخطط لبدء إنتاج الليثيوم في الكونغو الديمقراطية

ألمانيا

إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب طواقم "لوفتهانزا"

الهلال الأحمر المصري

سفيرا فنلندا والسويد يشيدان بالهلال الأحمر المصري ويؤكدان دعم إغاثة الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد