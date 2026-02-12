برشلونة يحدد موعد ظهور حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن اقتراب حمزة عبدالكريم نجم الأهلي والمعار لنادي برشلونة خلال الانتقالات الشتوية الماضية من المشاركة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن إدارة نادي برشلونة لا تنظر لحمزة عبدالكريم على إنه صفقة مؤقته بل يتم إعداده للدخول للفريق الأول مع هانز فليك.

ويتم تحضير حمزة عبدالكريم للتواجد مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم خلال فترة الإعداد الصيفي المقبلة.



غياب حمزة عبدالكريم عن المشاركة

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تسببت في تعطيل قيد اللاعب، وهي أزمة سبق أن واجهها برشلونة مع لاعبين أجانب في فترات سابقة.

غياب مؤكد عن المواجهة المقبلة

وبسبب هذه المشكلة الإدارية، لن يتمكن عبدالكريم (18 عامًا) من المشاركة في مباريات برشلونة أتلتيك.

تفاصيل الصفقة بين الأهلي وبرشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النادي الأهلي لاستعارة اللاعب حتى 30 يونيو 2026، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراءه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

وانضم المهاجم المصري إلى فريق برشلونة أتلتيك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وجولة داخل مرافق النادي، على أن يبدأ مرحلة الاندماج التدريجي مع الفريق.

أول مصري في تاريخ برشلونة؟

ولد حمزة عبدالكريم في الأول من يناير 2008، ويعد من أبرز المواهب المصرية الصاعدة، وقد يصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص برشلونة.

تدرج اللاعب في أكاديمية الأهلي وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث لفت الأنظار بأدائه اللافت في كأس العالم للناشئين، كما خاض تجارب مع الفريق الأول للأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ويتميز عبدالكريم بحركة نشطة داخل الملعب، وقدرة عالية على التنسيق مع زملائه، إلى جانب حس تهديفي مميز جعله محل إشادة فنية واسعة.