الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

تشهد أسعار الدواجن اليوم استقرارا نسبيا في الأسواق، وسط محاولات من الحكومة لضبط الاسعار قبل رمضان و تخفيض اسعار الفراخ على المواطنين .

نستعرض معكم أسعار الدواجن اليوم 12 فبراير حسب بورصة الدواجن ..

سعر الفراخ البيضاء

وسجل سعر الفراخ البيضاء 90 جنيهًا للكيلو، لتباع في الأسواق للمواطنين بسعر يتراوح بين 95 و105 جنيهات.

سعر الفراخ الساسو

فيما تراوح سعر الفراخ الحمراء «الساسو» بين 110 و111 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع في الأسواق بين 115 و130 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس في الأسواق والمحال المختلفة بين 100 و130 جنيهًا.

سعر الدواجن الأمهات

وفيما يتعلق بالدواجن الأمهات، استقر سعر الكيلو داخل المزارع عند 80 جنيهًا، بينما بلغ سعرها للمستهلك نحو 85 جنيهًا للكيلو

سعر البانيه اليوم

يتراىح سعر كيلو البانيه مابين 200 إلى 220 جنيه حسب المنطقة السكنية.

اسعار أجزاء الدواجن اليوم

بلغ سعر كيلو كبدة وقوانص 90 جنيهًا، وكبدة صافي 110 جنيهات، وقوانص صافي 85 جنيهًا.

وسجل كيلو الوراك 80 جنيهًا، والبانيه 200 جنيه، والأجنحة 70 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو الشيش إلى 180 جنيهًا، والاستربس 160 جنيهًا، والصدور بالعظم 90 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 114 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 124 جنيهًا.