قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل

أرشيفية
أرشيفية

استعرض الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أبرز القضايا التي تؤثر على قطاع الدواجن في البلاد، مثل تقلبات الأسعار، والنمط الاستهلاكي المتغير، وآليات تفعيل القوانين لضمان استقرار السوق.

وأكد الزيني أهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف المعنية لضمان استدامة صناعة الدواجن وضمان التوازن بين العرض والطلب.

تقلبات أسعار الدواجن مرتبطة بالنمط الاستهلاكي ومرونة السوق

 أشار الدكتور ثروت الزيني إلى أن تتأثر أسعار الدواجن في مصر بشكل كبير بتقلبات السوق ووفقا له، فنمط الاستهلاك في مصر يميل إلى الدواجن الحية، التي تتميز بعدم القدرة على تخزينها بسهولة وهذا النمط يجعل السوق في حالة مرونة مستمرة بين العرض والطلب، حيث يرتفع الطلب بشكل مفاجئ ويقل في أوقات أخرى، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات في الأسعار على مدار اليوم.

وأضاف الزيني أن الإنتاج هذا العام فاق الإنتاج في العام السابق، ما ساهم في رفع الضغط على المزارع والأسواق، خصوصًا مع الزيادة الكبيرة في الطلب خلال شهر رمضان، والذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك نتيجة للتحضيرات الخاصة بالاحتفالات والجمعيات الخيرية. 

وهذا يشير إلى أن السوق لا يتسم بالاستقرار الدائم، مما يعرض المزارعين لمخاطر التذبذب في الأسعار.

 تفعيل قانون عدم التداول الحي للطيور يحقق التوازن بين العرض والطلب

واقترح الدكتور ثروت الزيني لتقليل تأثير تقلبات الأسعار، تفعيل قانون عدم التداول الحي للطيور بشكل جزئي خلال الفترات التي يشهد فيها السوق فائضًا كبيرًا من الدواجن موضحا أن هذا القانون يساعد في ضمان استقرار السوق، حيث يمنع تداول الطيور الحية في فترات معينة، مما يقلل من العرض الزائد الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد.

وأوضح الزيني أن هذا الإجراء يساهم في حماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن ارتفاع الإنتاج في أوقات معينة، مما يؤدي إلى توازن أكثر في السوق بين العرض والطلب، وبالتالي يمنع حدوث أزمات سعرية مفاجئة.

وأشار الدكتور ثروت الزيني إلى أهمية الحوار المستمر مع المزارعين والجهات الرسمية، لضمان استدامة صناعة الدواجن وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

وحسب الزيني، فإن التواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية، مثل المزارعين، التجار، والجهات الحكومية، يساعد في إيجاد حلول عملية لمشكلات القطاع، ويُساهم في تطوير آليات جديدة لضبط السوق.

وأكد الزيني أن فتح النقاش بشكل موسع حول صناعة الدواجن، وتحديدًا حول الأسعار، يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة. مشاركة جميع الأطراف المعنية ستمكن من الوصول إلى حلول فعّالة لضمان استقرار الأسعار، وزيادة الإنتاج المحلي ويجب أن يكون الهدف النهائي هو الحفاظ على الصناعة الوطنية وضمان حقوق المستهلكين والمزارعين في الوقت ذاته.

سعر الدواجن الدواجن الحية الدواجن في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد