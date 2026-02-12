قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من أرض المصنع للمستهلك.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 فبراير 2026

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت
خالد يوسف

شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري اليوم الخميس، مع تفاوت طفيف في أسعار الحديد الاستثماري مقارنة بأسعار المصانع الكبرى، حيث يُعد الحديد والأسمنت من أبرز الخامات الأساسية في قطاع البناء، ويعتمد عليهما قطاع واسع من المشروعات العمرانية، ويشير الاستقرار النسبي في الأسعار إلى ثبات السوق دون تغييرات كبيرة، وسط متابعة المستثمرين وأصحاب المشروعات لمستويات العرض والطلب على مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

ـ سجل سعر الطن من حديد عز بين 37,200 و38,090 جنيهًا.

ـ سجل سعر الطن من حديد بشاي متوسط سعر 38,000 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المصريين متوسط سعر 37,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المراكبي متوسط سعر 37,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من الحديد الاستثماري متوسط سعر حوالي 36,183 جنيهًا.

- سجل سعر الطن من حديد الكومي متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد عطية متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد العتال متوسط سعر 37.500 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد المصريين متوسط سعر 37.500 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد الجيوشي متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد بشاي متوسط سعر 38.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد المعادي متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد العشري متوسط سعر 34.500 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد بيانكو متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد مصر ستيل متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد سرحان متوسط سعر 34.500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 

ـ سجل سعر الطن من الأسمنت الرمادي متوسط العام: 3,994 جنيهًا.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت النصر: 3,700 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من الأسمنت الأبيض: استقر عند 4,950 جنيهًا.

ـ سجل سعر الطن من الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2,930 و3,150 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم الخميس نحو 3.850 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان اليوم الخميس نحو 3.850 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص اليوم الخميس نحو 3.800 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت السهم اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت العسكري اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت مصر بني سويف اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الخميس نحو 3.670 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم الخميس نحو 3.610 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد اليوم الخميس نحو 3.680 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت التعمير اليوم الخميس نحو 3.500 جنيه.

أسعار الطوب اليوم

- سجل سعر الطوب الأحمر طفلي مثقب 19×9×6 سم: 1,550 جنيه للألف طوبة

- سجل سعر الطوب الأحمر طفلي مثقب 25×12×6 سم: 2,200 جنيه للألف طوبة

- سجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت 20×10×6 سم: 2,800 جنيه للبالتة

- سجل سعر الطوب الأسمنتي مفرغ 40×20×20 سم: 9,000 جنيه للبالتة.

من أرض المصنع للمستهلك أسعار الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء قطاع البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يناقش ملفات الدواء والعلاج وخطة مكافحة الأورام..الأحد

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد اليوم.. ونواب: تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية يجب أن يكون على أولوياتها المرحلة القادمة

النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج

طلب إحاطة لإنهاء معاناة أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد