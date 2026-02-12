من أرض المصنع للمستهلك.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 فبراير 2026

شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري اليوم الخميس، مع تفاوت طفيف في أسعار الحديد الاستثماري مقارنة بأسعار المصانع الكبرى، حيث يُعد الحديد والأسمنت من أبرز الخامات الأساسية في قطاع البناء، ويعتمد عليهما قطاع واسع من المشروعات العمرانية، ويشير الاستقرار النسبي في الأسعار إلى ثبات السوق دون تغييرات كبيرة، وسط متابعة المستثمرين وأصحاب المشروعات لمستويات العرض والطلب على مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

ـ سجل سعر الطن من حديد عز بين 37,200 و38,090 جنيهًا.

ـ سجل سعر الطن من حديد بشاي متوسط سعر 38,000 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المصريين متوسط سعر 37,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المراكبي متوسط سعر 37,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من الحديد الاستثماري متوسط سعر حوالي 36,183 جنيهًا.

- سجل سعر الطن من حديد الكومي متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد عطية متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد العتال متوسط سعر 37.500 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد الجيوشي متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد المعادي متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد العشري متوسط سعر 34.500 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد بيانكو متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد مصر ستيل متوسط سعر 35.000 جنيه.

- سجل سعر الطن من حديد سرحان متوسط سعر 34.500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

ـ سجل سعر الطن من الأسمنت الرمادي متوسط العام: 3,994 جنيهًا.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت النصر: 3,700 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من الأسمنت الأبيض: استقر عند 4,950 جنيهًا.

ـ سجل سعر الطن من الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2,930 و3,150 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم الخميس نحو 3.850 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان اليوم الخميس نحو 3.850 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص اليوم الخميس نحو 3.800 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت السهم اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت العسكري اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت مصر بني سويف اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الخميس نحو 3.670 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم الخميس نحو 3.610 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء اليوم الخميس نحو 3.700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد اليوم الخميس نحو 3.680 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت التعمير اليوم الخميس نحو 3.500 جنيه.

أسعار الطوب اليوم

- سجل سعر الطوب الأحمر طفلي مثقب 19×9×6 سم: 1,550 جنيه للألف طوبة

- سجل سعر الطوب الأحمر طفلي مثقب 25×12×6 سم: 2,200 جنيه للألف طوبة

- سجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت 20×10×6 سم: 2,800 جنيه للبالتة

- سجل سعر الطوب الأسمنتي مفرغ 40×20×20 سم: 9,000 جنيه للبالتة.