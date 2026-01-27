قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف
تداعيات شديدة الخطورة.. كيف أثرت حرب غزة بشكل سلبي على النساء؟
أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة
10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب
انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء
الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي
بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
اقتصاد

انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

أسعار مواد البناء اليوم
أسعار مواد البناء اليوم
رانيا أيمن

تشهد أسعار مواد البناء في مصر تذبذباً طفيفاً، حيث شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ في السوق المصري تحركات متفاوتة بين مختلف المواد الأساسية.

ويميل الاتجاه العام في الحديد اليوم إلى استقرار نسبي أو انخفاض طفيف عن الأسعار المسجلة في أواخر الأسبوع الماضي.

بينما يميل سعر الأسمنت اليوم إلى الاستقرار أو الانخفاض الطفيف مقارنة بمستويات الأسبوع السابق التي كانت في نطاق مماثل تقريباً.


أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء؛

أسعار الحديد (الطن من أرض المصنع)

سجل طن حديد عز نحو 38,200 جنيه.

حديد بشاي: حوالي 38,000 – 38,500 جنيه

حديد العتال والمراكبي والمصريين: حوالي 37,500 – 38,000 جنيه

حديد المعادي والكومي: حوالي 35,000 جنيه

حديد العشري: حوالي 34,500 جنيه تقريبًا

أسعار الأسمنت (الطن من أرض المصنع)

تراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي بين 3720 و3750 جنيهاً للطن.

أسمنت السويس وسيناء وادي النيل: حوالي 3,800 – 3,900 جنيه

أسمنت السهم: حوالي 3,750 جنيه

أسمنت أسيوط الفهد: حوالي 3,720 جنيه

أسمنت السويدي: حوالي 4,150 جنيه

أسمنت التعمير: حوالي 3,550 جنيه

أسعار باقي مواد البناء

يتراوح سعر ألف طوبة أحمر بين 1,445 و 2,360 جنيه حسب المقاس.

سعر متر الرمل الناعم حوالي 120-190 جنيهاً. 

سعر متر الزلط: حوالي 270 – 375 جنيه تقريبًا

سعر الطوب الأسمنتي: حوالي 2,200 جنيه للألف

مواد البناء سعر طن الحديد أسعار الحديد والأسمنت

