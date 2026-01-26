قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
اقتصاد

تباين عالمي وثبات محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 26-1-2025

أسعار الحديد اليوم الإثنين
أسعار الحديد اليوم الإثنين
محمد صبيح

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، واستقرت محليا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 26 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الرابع من يناير، مع ثبات معظم الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

استقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن مقارنة 108 دولار للطن أسعار الأسبوع الماضي بانخفاض  دولاران.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

ارتفعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الإثنين 38.200 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق  37,113 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 26 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن 38.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن  37,900 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وصل سعر الطن 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وصل سعر الطن  37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن اليوم  35.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن34.500 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن 34.500 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن 34.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في سبتمبر 2025، 3 قرارات وزارية، بـ"فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب"؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

أسعار الحديد أسواق الحديد والصلب أسعار الخردة أسعار البليت أسعار حديد التسليح

