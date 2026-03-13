جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل عناصر من قوات الباسيج الإيرانية في طهران

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة مقتل المزيد من عناصر قوات الباسيج الإيرانية الذين كانوا يُديرون نقاط تفتيش في طهران.

وأفاد جيش الاحتلال بأن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات جوية ليلًا على عدد من نقاط التفتيش التي أقامتها قوات الباسيج في العاصمة الإيرانية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر هذه القوات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما نُفذت موجة مماثلة من غارات الطائرات المسيّرة ليلة الأربعاء.

وصرح مسؤولان أمريكي وإسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الأسبوع الماضي بأن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها بلادهما في أنحاء إيران تستهدف عناصر من قوات النظام التي شاركت في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة في وقت سابق من هذا العام، وذلك بهدف تسهيل عودة المتظاهرين إلى الشوارع بمجرد توقف القصف.