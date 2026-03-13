مأساة تهز الجيش الأمريكي.. مقتل 13 جنديا وإصابة 140 آخرين في الحرب ضد إيران

أدى تحطم طائرة أمريكية فوق العراق، ومقتل جميع طياريها الستة، إلى ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في عملية "الغضب الملحمي" إلى 13 جنديا على الأقل.. سبعة منهم قُتلوا في القتال.

وأعلن البنتاجون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إصابة نحو 140 جنديا أمريكيا، بينهم ثمانية إصاباتهم خطيرة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم وفاة جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في العراق يوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" : تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي تحطمت في غرب العراق".