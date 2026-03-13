ترامب: أعتقد أن بوتين يُساعد إيران قليلاً

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز، أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يُساعد إيران "قليلاً".

وقال ترامب لبرنامج "ذا برايان كيلميد شو": "أعتقد أنه قد يُساعدها (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نُساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".

وجرت مباحثات بين الرئيس الروسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حيث أكد بوتين موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان صحفي نقلته وكالة "سبوتنك الروسية": "إن الرئيسان ناقشا الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".