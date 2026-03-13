جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يدرس نتائج غارة جوية شنها ليلة أمس استهدفت مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي دفرين، في بيان مصور: "استهدفنا ليلة أمس منشأة تابعة لمديرية الاستخبارات في خاتم الأنبياء، قيادة الطوارئ"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "هذه الجهة مسئولة عن جمع المعلومات التي تجمعها أجهزة الاستخبارات في إيران وتقديمها إلى القيادة الأمنية للنظام".

وأوضح دفرين أن الجيش الإسرائيلي استهدف الموقع "بحضور عدد من كبار مسئولي المديرية".

وتابع: "في هذه المرحلة، نجري دراسة لنتائج الضربة".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو نفذ خلال 24 ساعة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران وشيراز والأهواز.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته نفذت عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في طهران بالتزامن مع تحليق مقاتلات في سمائها.

وأشار المصدر ذاته إلى سماع دوي انفجارات متتالية في مدينة كرج بمحافظة البرز.