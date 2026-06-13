جاد : فتح 21 سوقًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية وتأكيد جودة المنتجات

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن كل المنتجات المصرية يتم تصديرها إلى الخارج، وأصبح هناك تصدير للموالح والطماط والفراولة، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.

وقال خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه دائما يتم فتح أسواق جديدة، مؤكدا أنه تم فتح 21 سوق جديد في مختلف دول العالم للصاردات الزراعية المصرية، مما يعد شهادة جديدة للصاردات الزراعية المصرية.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أنه لا يتم رفض أي شحنة من الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أن الحجر الزراعي وأجهزة وزارة الزراعة لها دور كبير في الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية.

منظومة متكاملة

وأشار إلى أن نجاح منومة النقل والموانئ المصرية ساعد على زيادة الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعمل مع منظومة متكاملة.