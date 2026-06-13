خالد الغندور : حمزة عبد الكريم مازال فى التقييم والحكم عليه سابق لأوانه

قال الإعلامي خالد الغندور، إن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم ما زال لم يتضح مستواه الحقيقي بشكل كامل، مؤكدًا أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان “لاعبًا جيدًا أو لا”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن وجوده داخل صفوف ناشئي نادي برشلونة تحت 19 عامًا يعكس امتلاكه موهبة يراها النادي الإسباني.

وأوضح خالد الغندور عبر قناته على موقع “يوتيوب”،أنه تابع اللاعب خلال مشاركته مع منتخب مصر للناشئين، كما شاهده لمدة قصيرة عندما شارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن فترة ظهوره ما زالت محدودة ولم تمنح فرصة كافية للحكم عليه بشكل دقيق.

وأضاف خالد الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تلقى في وقت سابق تساؤلات واستفسارات عديدة حول اللاعب من بعض المتابعين، قبل أن يتم ضمه مؤخرًا إلى صفوف المنتخب، وهو ما يعكس وجود اهتمام بمتابعته وتقييمه داخل المنظومة الفنية.

وأشار الغندور إلى أن اللاعب لا يزال في بداية مشواره، مؤكدًا أن مشاركته مع فرق الناشئين في برشلونة، رغم أنها لم تصل بعد إلى ظهور بارز أو مستمر، جعلت الكثيرين يضعون عليه آمالًا لمستقبله الكروي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكم النهائي على مستوى حمزة عبد الكريم ما زال مبكرًا، في انتظار المزيد من المشاركات والخبرات خلال الفترة المقبلة.