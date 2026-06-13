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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟.. نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف

كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟ نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف
كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟ نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد فرص نمو البكتيريا والميكروبات في الأطعمة، خاصة إذا تُركت خارج الثلاجة لفترات طويلة أو لم يتم حفظها وتهيئتها بطريقة صحيحة. لذلك يصبح الاهتمام بسلامة الغذاء أمراً ضرورياً لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي الذي قد يسبب أعراضاً مزعجة مثل آلام البطن، والغثيان، والقيء، والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة.

وفي السطور التالية نستعرض أهم النصائح التي تساعدك على حماية نفسك وأسرتك من التسمم الغذائي خلال الأيام الحارة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- لا تترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترة طويلة

يعد ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة من أكثر الأسباب التي تساعد على تكاثر البكتيريا، خاصة في الطقس الحار. لذلك يُفضل وضع بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من طهيه، وقد تكون المدة أقل عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة جداً.

كما يجب حفظ الطعام في عبوات نظيفة ومحكمة الإغلاق للحفاظ على جودته وتقليل خطر التلوث.

كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟ نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف

2- اغسل يديك جيداً قبل تحضير الطعام

تنتقل الكثير من الجراثيم من الأيدي إلى الطعام، لذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل الطهي أو تناول الطعام، وبعد لمس اللحوم النيئة أو الدواجن أو البيض.

كما يجب الحرص على نظافة أدوات المطبخ وأسطح التقطيع بشكل مستمر.

3- افصل بين الأطعمة النيئة والمطهوة

استخدام نفس لوح التقطيع أو الأدوات للحوم النيئة والخضروات أو الأطعمة الجاهزة للأكل قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا من نوع إلى آخر، وهو ما يعرف بالتلوث المتبادل.

لذلك يُفضل تخصيص أدوات منفصلة للحوم النيئة، وغسل جميع الأدوات جيداً بعد الاستخدام.

4- تأكد من طهي الطعام جيداً

الطهي بدرجات حرارة مناسبة يساعد على قتل معظم البكتيريا والميكروبات الضارة. لذلك يجب التأكد من نضج اللحوم والدواجن والأسماك جيداً، وعدم تناول الأطعمة التي تبدو غير مطهية بشكل كافٍ.

كما يُنصح بإعادة تسخين بقايا الطعام حتى تصبح ساخنة بالكامل قبل تناولها.

5- انتبه للطعام خارج المنزل

خلال الصيف تزداد الرحلات والتنزه، وقد يكون الطعام المعرض للشمس أو المحفوظ بطريقة غير صحيحة سبباً في الإصابة بالتسمم الغذائي.

لذلك يجب شراء الطعام من أماكن موثوقة، والتأكد من نظافة المكان، وتجنب تناول الأطعمة التي تبدو ذات رائحة أو طعم أو شكل غير طبيعي.

6- احفظ الأطعمة في درجات حرارة مناسبة

يجب الحفاظ على برودة الأطعمة التي تحتاج إلى التبريد مثل اللحوم والألبان والسلطات، وعدم تركها في السيارة أو الأماكن الساخنة.

وعند السفر أو الذهاب إلى الشاطئ، يمكن استخدام الحقائب المبردة مع مكعبات الثلج للحفاظ على الطعام آمناً لأطول فترة ممكنة.

7- اغسل الخضروات والفاكهة جيداً

رغم أن الخضروات والفاكهة تعتبر من الخيارات الصحية، فإنها قد تحمل بقايا الأتربة أو بعض الجراثيم، لذا يجب غسلها جيداً بالماء الجاري قبل تناولها أو تقطيعها.

كما يُفضل تجفيفها وحفظها بالطريقة المناسبة للحفاظ على جودتها.

أعراض التسمم الغذائي التي لا يجب تجاهلها

تظهر أعراض التسمم الغذائي غالباً خلال ساعات أو أيام من تناول الطعام الملوث، ومن أشهرها:

الغثيان والقيء.

الإسهال.

تقلصات وآلام المعدة.

ارتفاع درجة الحرارة.

الصداع والشعور بالإرهاق.

وقد يكون الجفاف خطيراً خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن، لذلك يجب طلب الرعاية الطبية إذا كان هناك إسهال شديد، أو قيء متكرر يمنع الاحتفاظ بالسوائل، أو دم في البراز، أو علامات جفاف واضحة مثل قلة التبول والدوخة الشديدة.

التسمم التسمم الغذائي كيف تتجنب التسمم الغذائي الثلاجة ارتفاع درجات الحرارة البكتيريا

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