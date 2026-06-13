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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو مسافر.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 13يونيو 2026

قطارات «القاهرة - الإسكندرية»
قطارات «القاهرة - الإسكندرية»
خالد يوسف

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 13 يونيو 2026، عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) في الاتجاهين، من كافة أنواع الرحلات، بدءًا من القطارات الفاخرة (تالجو وVIP)، وصولًا إلى القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية) والدرجة الثالثة المكيفة.

أولًا: مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة)

قطار 2025 (تالجو): قيام 08:00 صباحًا - وصول 10:30 صباحًا.

قطار 905 (فرنساوي مطور): قيام 09:00 صباحًا - وصول 11:30 صباحًا (مباشر).

قطار 2023 (تالجو): قيام 14:00 ظهرًا - وصول 16:30 عصرًا

قطار 917 (VIP): قيام 15:00 عصرًا - وصول 17:30 مساءً (مباشر).

قطار 921 (VIP): قيام 18:00 مساءً - وصول 20:35 مساءً.

قطار 925 (VIP): قيام 18:15 مساءً - وصول 21:40 مساءً.

قطار 2027 (تالجو): قيام 19:00 مساءً - وصول 21:30 مساءً.

قطار 931 (فرنساوي مطور): قيام 20:15 مساءً - وصول 23:35 مساءً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 901 (إسباني مطور): قيام 08:10 صباحًا - وصول 11:15 صباحًا.

قطار 1109 (ثالثة مكيفة): قيام 08:35 صباحًا - وصول 12:10 ظهرًا.

قطار 913 (إسباني مطور): قيام 12:00 ظهرًا - وصول 14:50 عصرًا.

قطار 919 (إسباني مطور): قيام 14:25 عصرًا - وصول 18:05 مساءً.

قطار 915 (إسباني مطور): قيام 15:10 عصرًا - وصول 18:15 مساءً.

قطار 923 (إسباني مطور): قيام 16:00 عصرًا - وصول 19:25 مساءً.

قطار 3023 (ثالثة مكيفة): قيام 17:00 عصرًا - وصول 19:55 مساءً.

قطار 927 (إسباني مطور): قيام 19:00 مساءً - وصول 21:30 مساءً.

قطار 1130 (ثالثة مكيفة): قيام 19:30 مساءً - وصول 22:30 مساءً.

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية

قطار 1205 (ثالثة مكيفة): قيام 06:45 صباحًا - وصول 10:10 صباحًا.

قطار 1211 (تهوية ديناميكية): قيام 10:10 صباحًا - وصول 13:25 ظهرًا.

قطار 1203 (تحيا مصر): قيام 13:25 ظهرًا - وصول 17:10 مساءً.

قطار 157 (تهوية ديناميكية): قيام 19:40 مساءً - وصول 22:50 مساءً.

ثانيًا: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة)

قطار 2022 (تالجو): قيام 07:00 صباحًا - وصول 09:35 صباحًا.

قطار 906 (VIP): قيام 07:15 صباحًا - وصول 09:45 صباحًا (مباشر).

قطار 800 (فرنساوي مطور): قيام 08:15 صباحًا - وصول 11:20 صباحًا.

قطار 914 (VIP): قيام 13:00 ظهرًا - وصول 16:20 عصرًا.

قطار 2024 (تالجو): قيام 14:00 ظهرًا - وصول 16:30 عصرًا.

قطار 922 (فرنساوي مطور): قيام 15:30 عصرًا - وصول 18:30 مساءً.

قطار 2026 (تالجو): قيام 18:50 مساءً - وصول 21:20 مساءً.

قطار 934 (VIP): قيام 22:15 مساءً - وصول 01:15 صباحًا.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 584 (ثالثة مكيفة): قيام 05:15 صباحًا - وصول 08:30 صباحًا.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام 05:45 صباحًا - وصول 08:30 صباحًا.

قطار 904 (إسباني مطور): قيام 08:00 صباحًا - وصول 10:30 صباحًا.

قطار 3024 (ثالثة مكيفة): قيام 09:15 صباحًا - وصول 12:10 ظهرًا.

قطار 912 (إسباني مطور): قيام 11:00 صباحًا - وصول 13:55 ظهرًا.

قطار 916 (إسباني مطور): قيام 14:00 ظهرًا - وصول 16:35 عصرًا

قطار 572 (ثالثة مكيفة): قيام 16:10 عصرًا - وصول 19:20 مساءً.

قطار 88 (إسباني مطور): قيام 17:50 مساءً - وصول 21:50 مساءً (يمتد لأسوان).

قطار 928 (إسباني مطور): قيام 18:00 مساءً - وصول 20:50 مساءً.

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية

قطار 8 (تهوية ديناميكية): قيام 05:10 صباحًا - وصول 09:15 صباحًا.

قطار 802 (تحيا مصر): قيام 07:45 صباحًا - وصول 11:45 صباحًا.

قطار 1212 (تهوية ديناميكية): قيام 09:25 صباحًا - وصول 12:45 ظهرًا.

قطار 894 (تحيا مصر): قيام 17:00 مساءً - وصول 21:00 مساءً.

قطار 128 (تهوية ديناميكية): قيام 20:45 مساءً - وصول 23:55 مساءً.

تنويهات إضافية لمسافري الصعيد

قطار 1089 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة الساعة 08:40 صباحًا (قادم من أسوان متجها للإسكندرية).

قطار 158 (تهوية ديناميكية): يقوم من الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا متجهاً للأقصر.

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً (متجهًا لأسوان).

لو مسافر مواعيد قطارات «القاهرة الإسكندرية» الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات الفاخرة القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة

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