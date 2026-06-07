جدول الرحلات الكامل.. بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 10 يونيو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بخط (القاهرة/مرسى مطروح) والعكس؛ اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن جدول تشغيل القطارات على النحو التالي: تشغيل قطار 1933/ 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة/مرسي مطروح يوميًا اعتبارًا من الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

وأضافت أنه سيتم تشغيل قطار 1935/ 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح/القاهرة يوميًا اعتبارًا من الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20.

كما سيتم تشغيل قطار 773/ 772 القاهرة/مرسى مطروح اعتبارا من السبت الموافق 20 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي، وذلك وفقا لما يلي: أيام (السبت/الاثنين/الأربعاء) بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور)، وأيام (الأحد/الثلاثاء/الخميس) بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة إسباني مطور).

وتشغيل قطار 775/ 774 مرسى مطروح/القاهرة اعتبارا من الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي، وذلك وفقا لما يلي: أيام (الأحد/الثلاثاء/الخميس) بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور)، وأيام (الاثنين/الأربعاء/الجمعة) بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة إسباني مطور).

وتشغيل قطار 939/ 940 (ثالثة مكيفة) القاهرة/مرسي مطروح يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 11 يوليو المقبل، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:35 صباح اليوم التالي.

كما تشغيل قطار 943/ 942 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح/القاهرة يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 11 يوليو المقبل، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:15 صباح اليوم التالي.

وأكدت الهيئة حرصها على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الخاصة بالاستعداد للموسم الصيفي؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



