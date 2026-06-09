بـ VIP Premium | السكة الحديد تُعلن تطوير قطارات خط القاهرة - أسوان .. مواعيد وتفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، تطوير تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / أسوان والعكس بعربات VIP Premium .

جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم موضحا أن التطوير يتم على النحو التالى :

اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23 / 6 / 2026 يتم تطوير القطارين أرقام ( 2010 - 996 ) مكيف القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب ( 1 عربة أولى VIP Premium + عدد 3 عربات أولى مكيفة VIP + 7 عربات ثانية مكيفة VIP ) وبنفس جداولهم الحالية .



واعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 / 6 / 2026 يتم تطوير القطارين أرقام (2011 - 997 ) مكيف أسوان / القاهرة ليكون بنفس تركيب القطارين أعلاه وبنفس جداولهم الحالية .



وتؤكد الهيئة على استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، وتوفير مستويات أعلى من الراحة والأمان بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز تجربة السفر عبر السكك الحديدية.