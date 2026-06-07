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تشغيل خط بديل.. السكة الحديد تحتوي أزمة قطار البضائع بـ طهطا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل خط بديل.. السكة الحديد تحتوي أزمة قطار البضائع بـ طهطا

العربة الخارجة عن القضبان
العربة الخارجة عن القضبان
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت فرق الطوارئ بهيئة السكة الحديد ، في احتواء تداعيات خروج إحدى عربات قطار بضائع عن القضبان بمحطة طهطا شمال محافظة سوهاج، عبر تنفيذ خطة تشغيل بديلة تضمنت فصل العربة المتضررة وإعادة تسيير الحركة على أحد الخطوط، بما حد من تأثير الواقعة على حركة القطارات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى خروج عربة من قطار البضائع رقم 327 المحمل بخامة "الطفلة" أثناء مروره بمحطة طهطا قادمًا من اتجاه أسوان، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة الفنية المختصة لتأمين الموقع والتعامل مع العربة الخارجة عن مسارها.

وعقب وقوع الحادث، دفعت هيئة السكة الحديد بفرق فنية ومعدات الرفع إلى مكان الواقعة، حيث تم فصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي تشكيل القطار، في خطوة هدفت إلى تسهيل أعمال التأمين ورفع العربة دون التأثير على باقي العربات.

كما تم تشغيل الحركة على خط بديل داخل المحطة لضمان استمرار مرور القطارات وتقليل زمن التأخيرات، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الفحص الفني للقضبان والمفاتيح والتأكد من سلامة البنية التشغيلية بالموقع.

وأكدت المصادر أن الإجراءات السريعة ساهمت في منع توقف الحركة بشكل كامل، حيث استمرت القطارات في العبور عبر الخط المتاح لحين الانتهاء من أعمال الرفع وإعادة العربة إلى وضعها الطبيعي.

وتواصل فرق الصيانة والمهندسون المختصون أعمالهم بالموقع لإنهاء جميع الإجراءات الفنية اللازمة، فيما تجري مراجعة أسباب خروج العربة عن القضبان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها مستقبلاً.

وتشهد محطة طهطا متابعة ميدانية مكثفة من مسؤولي السكة الحديد لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وعودة حركة القطارات إلى معدلاتها الطبيعية على جميع الخطوط.

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