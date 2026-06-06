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من فرن بلدي إلى 17 حوشًا ومنزلًا.. النيران تلتهم ممتلكات أهالي الجواهين في سوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من فرن بلدي إلى 17 حوشًا ومنزلًا.. النيران تلتهم ممتلكات أهالي الجواهين في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الجواهين التابعة لقرية بيت داود بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار بعد اندلاع حريق هائل بدأ من فرن بلدي، قبل أن يمتد بسرعة إلى عدد كبير من الأحواش والمنازل المتجاورة، مخلفًا خسائر مادية واسعة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل القرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى مناطق سكنية أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ نتيجة اشتعال فرن بلدي، وساعدت طبيعة الأحواش المتجاورة والمواد القابلة للاشتعال على انتشار ألسنة اللهب بشكل سريع، ما أدى إلى امتداد النيران إلى 17 حوشًا ومنزلًا بلوكًا وأسقف منازل ملحقة بمساكن المواطنين.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق، حيث تمكنت من إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي الذين تابعوا عمليات الإطفاء لحظة بلحظة.

وأسفر الحريق عن تلفيات وخسائر مادية متنوعة، شملت أثاثًا منزليًا وكميات من الحبوب المخزنة ومبالغ مالية ومحتويات أخرى داخل الأحواش والمنازل المتضررة، فيما كانت المفارقة الإيجابية عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو حالات اختناق رغم اتساع رقعة الحريق.

وأكدت المصادر أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية ساهمت بشكل كبير في الحد من حجم الخسائر ومنع وصول النيران إلى منازل إضافية داخل القرية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة انتشار اللهب بين المباني المتلاصقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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