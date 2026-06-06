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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: 64 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي يؤديها 64 ألفًا و743 طالبًا وطالبة داخل 1200 لجنة امتحانية بمختلف الكليات، مشيرًا إلى رفع درجة الجاهزية على مستوى الجامعة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضح النعماني، خلال مداخلة  على قناة اكسترا نيوز، أن الجامعة وسعت نطاق تطبيق الاختبارات الإلكترونية لتشمل 8 كليات من أصل 18 كلية، إلى جانب المعهد الفني للتمريض، لافتًا إلى أن الكليات المشاركة تضم الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والألسن، وقسم رياض الأطفال بكلية التربية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، الذي تم افتتاحه العام الماضي، يضم 3200 جهاز حاسب آلي موزعة داخل مبنى متكامل مكون من ستة طوابق، بما يتيح أداء الامتحانات لآلاف الطلاب في التوقيت نفسه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتأهيل الطلاب للتعامل مع نظم التقييم الحديثة ومتطلبات سوق العمل الرقمية.

جامعة سوهاج الطب البيطري التمريض

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