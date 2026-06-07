تكريم رئيس جامعة سوهاج من البنك الأهلي المصري

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه بمقر الجامعة القديم، ممدوح الخطيب مدير عام منطقة سوهاج لفروع البنك الأهلي المصري، وأحمد عزيز مدير التجزئة المصرفية بمنطقة سوهاج، فى زيارة ودية تم خلالها تكريم البنك الأهلي لرئيس الجامعة.

وتقديم درع البنك تقديراً وعرفاناً لجهوده المخلصة وبصماته الواضحة في الارتقاء بالمسيرة الأكاديمية، ودوره المثمر والفاعل والمستمر في تطوير وتنمية التعليم الجامعي.

جامعة سوهاج

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف الجامعة الكرام، مقدماً خالص الشكر والامتنان لجميع القائمين بالعمل داخل تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي تقدم خدماتها لملايين المواطنين، مؤكدًا أن هذا التكريم يشكل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على دعم المبادرات التي ترتقي بالتعليم العالي وتسهم في النهوض بالواقع الأكاديمي، وتحقق لجامعة سوهاج الصدارة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

ومن جانبه أشاد ممدوح الخطيب، بما تشهده جامعة سوهاج من إنجازات ونجاحات متتالية خلال السنوات الأخيرة، هذا إلى جانب الطفرة التعليمية والبحثية التي وضعت الجامعة في مصاف الجامعات العالمية.

جاء ذلك بفضل الجهود المضنية لأبناءها المخلصين وعلى رأسهم القيادة الحكيمة للدكتور حسان النعماني، مؤكداً أن البنك الأهلي المصري يضع في صلب استراتيجيته أن يكون شريكًا حيويًا في مسيرة الإصلاح الأكاديمي، ومساهمًا فاعلًا في تقديم تعليم نوعي يرتقي بطلبة الإقليم.

ويحقق تطلعات الوزارة نحو الجودة والتميز، متمنياً للجامعة المزيد من التقدم والازدهار وتحقيق أهداف إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي بحلول عام 2030.