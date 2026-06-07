تنطلق 10 يونيو.. جدول رحلات قطارات مطروح الصيفية بعد تشغيلها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل عدد من قطارات النوم والقطارات المكيفة على خط «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس، بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026 وزيادة الإقبال على السفر إلى المدن الساحلية، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل حركة التنقل واستيعاب أعداد المصطافين خلال أشهر الصيف.

تشغيل قطارات إضافية إلى مرسى مطروح خلال موسم الصيف

تستهدف هذه الخطوة توفير وسائل سفر متنوعة ومريحة للمواطنين الراغبين في قضاء الإجازات الصيفية بمحافظة مرسى مطروح.

مواعيد قطارات الثالثة المكيفة القاهرة - مرسى مطروح

يبدأ تشغيل القطار رقم «1933- 1934» ثالثة مكيفة، اعتبارًا من 10 يونيو 2026، حيث يغادر من محطة القاهرة في تمام 11:10 ويصل إلى محطة مرسى مطروح في 07:00 صباح اليوم التالي، ويعمل بشكل يومي.

كما يبدأ تشغيل القطار رقم «1935 - 1936» ثالثة مكيفة، من مرسى مطروح إلى القاهرة اعتبارًا من 11 يونيو 2026، حيث يتحرك من محطة مرسى مطروح في 1:40 ويصل إلى القاهرة في 20:55 يوميًا.

مواعيد قطارات النوم والمكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

اعتبارًا من 20 يونيو 2026، ينطلق القطار رقم «772 - 773 »من القاهرة إلى مرسى مطروح في تمام 10:05 ويصل في 05:40 صباح اليوم التالي.

ويعمل القطار أيام السبت والإثنين والأربعاء بعربات نوم وعربات ثانية مكيفة، بينما يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس بعربات أولى وثانية مكيفة.

أما القطار رقم «774- 775»، فيتحرك من مرسى مطروح إلى القاهرة اعتبارًا من 21 يونيو 2026، حيث يغادر في 10:30 ويصل إلى القاهرة في 05:35 صباح اليوم التالي.

قطارات إضافية بداية من يوليو 2026

تبدأ الهيئة تشغيل القطار رقم «939 - 940» ثالثة مكيفة، اعتبارًا من 11 يوليو 2026، حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:50 ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 13:35 يوميًا.

كما يتم تشغيل القطار رقم «942 - 943»، من مرسى مطروح إلى القاهرة يوميًا اعتبارًا من التاريخ نفسه، حيث يغادر في 16:15 ويصل إلى القاهرة في 21:00.

استعدادات مكثفة لخدمة الركاب

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار الاستعدادات الخاصة بموسم الصيف، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للركاب، مع توفير رحلات مناسبة تلبي احتياجات المسافرين وتساهم في تسهيل حركة التنقل إلى مدينة مرسى مطروح خلال موسم المصايف.