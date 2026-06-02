قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان الهدنة.. جيش الاحتلال: اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان تجاه شمال إسرائيل
وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية
من أطهر بقاع الأرض.. محمد رمضان برفقة النائب محمد أبو العينين خلال أداء مناسك الحج
وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: لا نريد التصعيد ولا نسعى لضم أي أراضي لبنانية
مندوب لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على محو وتدمير قرى الجنوب وتنتهك سيادة البلاد
ضوابط صارمة.. جمعية الرفق بالحيوان تكشف حقيقة تصدير الكلاب الضالة
دعاء 16 ذو الحجة للرزق.. أدعية مستحبة لطلب البركة وسعة الرزق وقضاء الحوائج
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. اعرف مصارف الزكاة الشرعية وشروطها
بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة
دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة
تناولوا وجبة كشري.. إصابة 16شخصا باشتباه تسمم غذائي في بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 2-6-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم  الثلاثاء 2-6-2026 ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين

تراجع أسعار الذهب في مصر

نزل 800 جنيه .. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن

مأساة عريس العباسية تبكي المصريين وعروسته تتبرع بفستانها وقاعة الفرح

ليلة العمر تحولت لعزاء.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لعريس العباسية قبل زفافه بساعات

الذهب

أسعار الذهب اليوم| انهيار حاد ونصائح عاجلة من الشعبة بالشراء.. تفاصيل

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أسعار الدواجن والبيض اليوم

كيلو البانية يتراجع 80 جنيها.. وكرتونة البيض ترتفع 9 جنيهات.. تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار وطلبات الشراء تتخطى 15%

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع أداء إيجابي

البورصة المصرية

زيادة 2.46 مليار جنيه.. إعادة فتح اكتتاب سندات خزانة 2029 بعائد ثابت 23.1%

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد