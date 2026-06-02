تكنولوجيا وسيارات

ستيلانتس تكشف عن منصة STLA One الجديدة لدعم الجيل المقبل من سياراتها

كريم عاطف

أعلنت ستيلانتس عن تطوير منصة المركبات العالمية المعيارية الجديدة STLA One، التي تمثل خطوة رئيسية في استراتيجية الشركة لتوحيد قواعد بناء السيارات وتعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، مع دعم مختلف أنظمة الدفع، سواء التقليدية أو الكهربائية.

وتعتمد المنصة الجديدة على تصميم معياري قابل للتوسع يتيح استخدامها في فئات متعددة من السيارات، بدء من الفئات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى المركبات الأكبر حجم، كما توفر واجهات هندسية موحدة تسهم في تقليل التعقيد الفني وتسريع عمليات التطوير والإنتاج.

وتهدف ستيلانتس من خلال STLA One إلى خفض تكاليف التطوير والتصنيع بنحو 20%، مستفيدة من زيادة الاعتماد على المكونات المشتركة وتقنيات البطاريات الحديثة، وتخطط الشركة بحلول عام 2030 لأن يتم إنتاج نحو نصف سياراتها العالمية عبر ثلاث منصات رئيسية، مع إعادة استخدام ما يصل إلى 70% من المكونات بين الطرازات المختلفة.

وأكد نيد كوريك، الرئيس التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا في ستيلانتس، أن المنصة الجديدة توفر مرونة كبيرة لدعم أنظمة الطاقة المتعددة دون الحاجة إلى حلول وسط تؤثر على الكفاءة أو الأداء.

وتغطي STLA One الفئات B وC وD، وتم تطويرها وفق مفهوم يخصص البنية الهندسية لكل نظام دفع منذ البداية، ما يساعد على تحسين الأداء والكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية، كما تستهدف المنصة دعم أكثر من 30 طراز مختلف حول العالم، مع إمكانية إنتاج تتجاوز مليوني سيارة سنويا بحلول عام 2035.

وعلى صعيد التكنولوجيا، ستكون STLA One أول منصة من ستيلانتس مصممة لاستيعاب منظومة التقنيات المتقدمة للشركة، بما يشمل STLA Brain وSTLA SmartCockpit وتقنية التوجيه الإلكتروني "Steer-by-Wire"، ما يتيح تحديث المزايا البرمجية بوتيرة أسرع وتقديم تجارب قيادة أكثر تطور.

كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة توسيع استخدام بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الأقل تكلفة، إلى جانب دمج البطارية داخل هيكل السيارة لتقليل الوزن وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وستدعم المنصة كذلك تقنية الشحن بجهد 800 فولت، ما يسهم في تقليص أوقات الشحن وتحسين تجربة استخدام السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تبدأ ستيلانتس في طرح منصة STLA One لأول مرة خلال عام 2027، ضمن خطتها لتطوير منظومة موحدة تجمع بين المكونات الميكانيكية والبرمجية وتمنح الشركة قدرة أكبر على المنافسة عالميا.

اوبل أنسيجنيا
