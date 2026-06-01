قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة وصاروخين في مواقع عسكرية جنوب لبنان دون إصابات
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل
الذهب ينخفض والنفط يستقر.. تحذير للمواطنين قبل البيع والشراء | تفاصيل
إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟
وزير التعليم ونائب رئيس "جايكا" يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي "التوكاتسو"
أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب .. فرنسا تستبعد إسرائيل من أكبر معرض عسكري
الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت
المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر على حساب زد
بعد إصابة طفلين وإغلاق الشارع .. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لعقار في مطوبس | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .

الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

رجل أعمال إحالة كبتاجون مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

حملة مكبرة

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

خبز

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

التبرع بالدم

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

بالصور

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد