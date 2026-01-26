15 فبراير.. نظر استئناف البلوجر نورهان حفظي في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة

حددت محكمة جنايات مستأنف الهرم، نظر استئناف البلوجر نورهان حفظي، في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، لجلسة 15 فبراير.

كانت محكمة جنايات الهرم قضت بالسجن سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه للمتهمة بتهمة تعاطى المخدرات.

تعود الواقعة عندما تلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث مفاده تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر "نورهان حفظي" لنشرها مقاطع مخلة وتحريض على الفسق وحيازتها لمخدر الآيس بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها كمية لمخدر الآيس، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.