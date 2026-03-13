وكيل الأزهر يعزي والد الطالب محمد عجمي الذي توفي بعد إمامته للمصلين في التهجد

أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بوالد الطالب الأزهري محمد عجمي، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ابن محافظة الفيوم، الذي وافته المنية عقب عودته من إمامة المصلين في صلاة التهجد، بمسجد العبور بالقاهرة.

وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري محمد عجمي الذي توفي بعد إمامته للمصلين في التهجد بمسجد العبور بالقاهرة

ونقل الضويني إلى أسرة الفقيد، تعازي الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالب، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وكيل الأزهر خلال الاتصال أن فقدان طالب من طلاب الأزهر حافظ لكتاب الله، وقد خرج من بيت من بيوت الله بعد أن أمّ المصلين في صلاة التهجد، مصاب أليم، لكنه في الوقت نفسه يحمل معاني طيبة لحسن الخاتمة وصدق الصلة بكتاب الله تعالى، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه من حفظة القرآن الكريم الذين يضربون أروع الأمثلة في التعلق بالقرآن وخدمة بيوت الله.

يُذكر أن الطالب الراحل كان مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر ببني سويف، ومقيمًا بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكان يتواجد في القاهرة لإمامة المصلين خلال صلاة التهجد بمسجد العبور بالقاهرة.