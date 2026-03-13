تقارير مثيرة من طهران.. مجتبى خامنئي نجا حتى الآن من هجومين استهدفاه
الدوري السعودي| تشكيل القادسية لمواجهة الأهلي
تشكيل الأهلي لمواجهة القادسية بالدوري السعودي
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس

قراء الجامع الأزهر
قراء الجامع الأزهر
أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر في الليلة الرابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته التاريخية وساحاته العامرة منذ وقت مبكر، في أجواء إيمانية مهيبة تعكس مكانة الجامع الأزهر كقبلةٍ للعلم والعبادة ووجهةٍ للمسلمين من مختلف دول العالم والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر، رجاءً لنفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

بروايات حفص وإسحاق وأبوالحارس ورويس.. قرّاء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في الليلة الرابعة والعشرين من رمضان
 

وأقبل المصلون على إحياء هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في أجواء روحانية عامرة بالسكينة والخشوع، خاصة مع ما تحمله هذه الليالي من فضل عظيم ومكانة خاصة في نفوس المسلمين؛ إذ يحرص الكثيرون على المواظبة على الصلاة والقيام طلبًا لرضا الله تعالى وابتغاء مرضاته، حيث امتلأت أروقة الجامع الأزهر وساحاته بالمصلين الذين تضرعوا إلى الله تعالى سائلين عفوه ورضاه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

وتقدَّم صفوف المصلين د. محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر،  والدكتور محمود الهواىي، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ سمير زيدان، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة الزمر، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ محمد عبدالنبي جادو، برواية إسحاق عن خلف العاشر، من سورة الزمر، وشاركه في الإمامة الشيخ محمد علاء الدين، برواية أبوالحارث عن الكسائي الكوفي، من سورة غافر، وشاركهما الدكتور محمود عزازي، برواية رويس عن يعقوب الحضرمي، من سورة غافر، فيما صلى الشفع والوتر الشيخ محمد عبدالجواد، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

الجامع الأزهر الأزهر شهر رمضان بروايات حفص وإسحاق وأبوالحارس ورويس قرّاء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في الليلة الرابعة والعشرين من رمضان قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان ليلة 24 رمضان صلاة التراويح صلاة التراويح في الليلة الرابعة والعشرين من رمضان

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

مهمة صعبة لصلاح وليفربول أمام معاناة توتنهام

مانشستر يونايتد يبحث عن العودة للانتصارات أمام أستون فيلا

آرسنال يسعى لاستمرار صدارته للدوري الإنجليزي من إيفرتون

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

