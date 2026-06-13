غلق نفق الحدادين على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لهذا السبب

أعلنت الجهات المعنية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية غلق مدخل قرية الحدادين التابعة لمركز طوخ لمدة أسبوع، بدءًا من غدٍ، وذلك لتنفيذ أعمال صرف صحي بالمنطقة.



وأوضحت الجهات المختصة أن الغلق يشمل مدخل القرية من ناحية نفق الحدادين للقادمين من طريق مصر – الإسكندرية الزراعي (اتجاه القاهرة)، لمسافة تقدر بنحو 50 مترًا، لحين الانتهاء من الأعمال الجارية.

وأكدت أن أعمال الغلق تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع العمل ووضع الإرشادات والتحويلات المرورية المناسبة لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وناشدت الجهات المنفذة المواطنين وقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية واستخدام الطرق البديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال، لحين الانتهاء منها وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بصورة طبيعية.