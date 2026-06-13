مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون نتيجة وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وسيارة نقل بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب ، وسيارة نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

حادث

وتم على الفور الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل الفورى مع المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .