محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات والمباني المخالفة بقرى كوم أمبو

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المكثفة بمختلف القرى والمراكز لرصد أى مخالفات أو تعديات والتعامل الفورى معها.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أراضى الدولة والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

رصد مخالفات بناء بقرية القناوية

وخلال جولته الميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان مبانى حديثة جار تنفيذها لعدد من المواطنين بقرية القناوية التابعة لقروى الكفور، عبارة عن إنشاءات مقامة على مدخل لأراضٍ زراعية.

وتبين قيام المتعدى بعدم الالتزام بحدود البناء والمسافات المقررة قانوناً، وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين بمراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالترخيص، وإحالة الملف بالكامل إلى الجهات الرقابية المختصة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة فى إصدار الترخيص.

إزالة فورية للتعديات بقرى سبيل العرب

كما قام محافظ أسوان برفقة أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والعميد سمير سيد رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بتفقد عدد من المناطق التابعة لقروى سبيل العرب.

وخلال الجولة تم رصد مجموعة من التعديات والمخالفات تمثلت فى مبانٍ مخالفة مشيدة بالطوب الأبيض، وتشوينات لمواد البناء، فضلاً عن أماكن مخصصة لطواحين الذهب، حيث وجه المحافظ بالإزالة الفورية لهذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

وأكد المهندس عمرو لاشين ضرورة استمرار جهود إزالة التعديات والمخالفات بصورة حاسمة، موجهاً بتنظيم حملات مكبرة ومتتالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وردع أى محاولات للتعدى على أراضى الدولة أو مخالفة الإشتراطات القانونية.

الحفاظ على أراضي الدولة وسيادة القانون

وشدد محافظ أسوان على أن المحافظة مستمرة فى التصدى بكل حزم لأى أشكال التعديات أو البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يساهم فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإنضباط العمرانى وحماية الرقعة الزراعية، والتأكيد على مواصلة حملات إزالة التعديات والمبانى المخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة التراخيص المشكوك فى سلامة إجراءاتها، مع تطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على أراضى الدولة والرقعة الزراعية وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.