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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشرب بـ سلوا

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، حيث تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب بسلوا بمركز كوم أمبو بنظام الترشيح الفائق ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع .

مشروع حيوى لخدمة أهالى 5 قرى

وأوضح محافظ أسوان أن محطة مياه سلوا تقام على مساحة 5 أفدنة ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف م3/ يوم ، وبتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه ، لتخدم نحو 100 ألف نسمة داخل قرى الكاجوج وسلوا قبلى وسلوا بحرى والشبيكة وجعفر الصادق ، بما يسهم فى تحسين جودة مياه الشرب وتلبية الإحتياجات المستقبلية للمواطنين .

متابعة ميدانية وتوجيهات بتسريع معدلات التنفيذ

ورافق المحافظ خلال الجولة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والعميد سمير سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة للمشروع ، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية ومراحل التنفيذ المختلفة بالمحطة .

حلول غير تقليدية للانتهاء من المشروع

ووجه المهندس عمرو لاشين باتخاذ إجراءات عاجلة بفكر خارج الصندوق للإسراع فى تشغيل المحطة بآلية مؤقتة، لتنفيذ أعمال توصيل الخط الرابط من مأخذ المياه على نهر النيل إلى الطلمبات بطول 30 متراً ، تمهيداً للربط على خط الطرد الخاص بالمحطة بطول 2.5 كم ، يعقبها بدء التشغيل التجريبى للمحطة .

استكمال الأعمال النهائية ودخول المحطة الخدمة

وأكد محافظ أسوان على ضرورة استكمال كافة الأعمال المتبقية بالتوازى ، ومنها أعمال تنسيق الموقع العام وتشغيل مبنى المحولات وإنهاء التجهيزات الفنية اللازمة ، مع تكثيف الجهود للإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة فى 30 يوليو القادم ، بما يحقق طفرة ملموسة فى مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالى المنطقة .

دعم مشروعات حياة كريمة وتحسين الخدمات

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تأتى على رأس أولويات المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين داخل القرى المستهدفة، التأكيد على سرعة الانتهاء من محطة مياه سلوا لتوفير خدمة مياه شرب مستقرة لأهالى القرى المستفيدة ، مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة بقرى أسوان.

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