محافظ أسوان يشهد تسليم عقود تشغيل ومساعدات لذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة

فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات المبادرة التى نظمتها مديرية العمل بأسوان تحت شعار (تشغيل – رعاية – حماية)، وذلك بحضور محمد سعيد مدير المديرية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية وممثلى الشركات وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة .

وشملت فعاليات المبادرة تسليم عقود تشغيل ومساعدات مباشرة لذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة، بجانب دعم جهود تمكين المرأة إقتصادياً، وذلك فى إطار التعاون بين المحافظة ووزارة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى.

دعم ذوى الإعاقة وتمكينهم إقتصادياً

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيداً بالدور الذى تقوم به مديرية العمل فى تحويل توجيهات القيادة السياسية إلى برامج ومبادرات ملموسة تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مشيراً إلى أهمية توفير فرص عمل مناسبة لأبنائنا من ذوى الإعاقة ، ودمجهم فى سوق العمل بما يحقق لهم الإستقلال الإقتصادى والمشاركة الفعالة فى المجتمع.

وخلال الفاعلية تم تسليم عدد 18 عقد تشغيل وتكافل لذوى الإعاقة بعدد من الشركات وأصحاب الأعمال بنطاق المحافظة ، بالإضافة إلى تسليم أجهزة حاسب آلى محمول ضمن برنامج التمكين التكنولوجى لدعم قدراتهم وتعزيز فرصهم فى الحصول على فرص عمل مناسبة.

رعاية العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر إحتياجاً

وفى إطار محور الرعاية والحماية الإجتماعية، تم تقديم عدد من المساعدات المباشرة للعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر إحتياجاً، حيث تم توزيع 5 شنط عدة للشباب أصحاب الحرف بمجالات المعمار والنجارة والكهرباء، لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وتحسين مصادر دخلهم ، كما تم تسليم عدد 5 بونات شراء مواد غذائية بقيمة 1000 جنيه لكل بون، للمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى صرف دعم مادى بقيمة 20 ألف جنيه للمساهمة فى علاج إحدى الحالات المرضية التى تعانى من فشل كلوى حاد.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل

وأكد محافظ أسوان أن تمكين المرأة يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم مشاركتها الإقتصادية وتوفير فرص عمل تساعدها على تحسين مستوى معيشة أسرتها ، وشهدت الفاعلية تسليم عقود تشغيل لعدد 4 سيدات دعماً لجهود تمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز دورها فى سوق العمل وتحقيق الإستقرار الأسرى.

تكريم المتميزين بمديرية العمل

وفى ختام الفاعلية تم تكريم عدد 4 من العاملين المتميزين بمديرية العمل بأسوان، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم فى إنجاح منظومة التشغيل وتنظيم المبادرات الداعمة للمواطنين، وتحفيزاً لهم على مواصلة الأداء المتميز.

شكر وتقدير للشركاء

ووجه المهندس عمرو لاشين الشكر لكافة الشركات والمؤسسات المشاركة فى إنجاح المبادرة ، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية الفعالة تمثل محوراً أساسياً لدعم جهود الدولة فى توفير فرص العمل وتحقيق الحماية الإجتماعية والتنمية المستدامة.

تواصل محافظة أسوان دعمها للمبادرات التى تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، من خلال التعاون مع مديرية العمل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير فرص تشغيل ورعاية وحماية للفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة وحياة كريمة للمواطنين.