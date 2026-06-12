محافظ أسوان يحيل إتلاف خطى مياه شرب بقرية منيحة بكوم أمبو للنيابة العامة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الحفاظ على المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفورى مع أى مواقف تؤثر على انتظام الخدمات.

ووجه المحافظ بإحالة واقعة تسبب أحد المواطنين فى كسر خطى عموميين لمياه الشرب بقرية منيحة التابعة لقروى إقليت بمركز كوم أمبو إلى النيابة العامة.



رصد الواقعة والتدخل الفورى

وخلال متابعة أعمال الخدمات بالقرية، تبين قيام أحد المواطنين أثناء تنفيذ أعمال حفر بيارة صرف صحى خاصة به بالتسبب فى كسر خطى مياه الشرب عموميين ، إحداهما بقطر ١،٥ بوصة و الأخر بقطر ٤ بوصة، مما أدى إلى التأثير على شبكة المياه بالمنطقة.

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بفرق الصيانة التابعة لشبكة مياه إقليت للبدء فى أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة للمواطنين.

جهود متنوعة

اتخاذ الإجراءات القانونية

أكد محافظ أسوان على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم تجاه أى مخالفات أو أعمال فردية تتسبب فى إلحاق الضرر بالمرافق العامة، مشدداً على عدم السماح بالمساس بمقدرات الدولة أو التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.



متابعة المرافق والخدمات العامة



وأشار المهندس عمرو لاشين إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف القرى والمراكز، والتعامل الفورى مع أى أعطال أو معوقات بما يضمن الحفاظ على انتظام الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد استمرار جهود المحافظة فى حماية المرافق العامة، وسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تؤثر على الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يحقق الصالح العام.