محافظ أسوان يعقد لقاءً جماهيرياً موسعاً مع أهالى قرية سلوا بحرى بكوم أمبو

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم بمختلف القرى والمراكز، عقد محافظ أسوان لقاءً جماهيرياً مع أهالى نجع الشطب وقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو، وذلك عقب إفتتاحه لمسجد شهداء بدر بالقرية، للإستماع إلى المطالب الجماهيرية والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

لقاء جماهيرى بحضور القيادات التنفيذية

وجاء اللقاء بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والعميد سمير سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث حرص المحافظ على الإستماع لمطالب الأهالى ومقترحاتهم بصورة مباشرة .

مطالب المواطنين فى مختلف القطاعات

واستمع المهندس عمرو لاشين إلى مطالب واحتياجات أهالى القرية والتى تضمنت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الصرف الصحى، والتعليم، والصحة، والتأمينات الإجتماعية، والمواصلات، بالإضافة إلى عدد من المطالب الخدمية الأخرى التى تمس الحياة اليومية للمواطنين .

دراسة المطالب وتلبيتها وفق الإمكانيات

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم دراسة كافة المطالب التى تم عرضها خلال اللقاء، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية .

التواصل المباشر مع المواطنين نهج مستمر

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن عقد اللقاءات الجماهيرية يأتى فى إطار حرص المحافظة على فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على التحديات التى تواجههم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بما يتواكب مع جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

التأكيد على إستمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية بمختلف قرى ومراكز أسوان، للإستماع إلى مطالب المواطنين ومتابعة تنفيذ الحلول المناسبة لها، بما يحقق الإستجابة السريعة للإحتياجات الجماهيرية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .