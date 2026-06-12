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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع شكاوى ضعف مياه الشرب ويوجه بزيادة التدفقات لمواجهة الطقس الحار

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الشكاوى الجماهيرية الواردة من المواطنين المقيمين بمدينة أسوان بشأن وجود ضعف فى مياه الشرب بعدد من المناطق السكنية ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الإستهلاك خلال فصل الصيف .

توجيهات عاجلة

وجه محافظ أسوان المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيفاد فرق فنية متخصصة لإجراء أعمال الفحص والمعاينات اللازمة وقياس ضغوط مياه الشرب بعدد من المناطق المختلفة ، للتأكد من أسباب الشكاوى وإتخاذ التدخلات المطلوبة لزيادة تدفقات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

متابعة ميدانية لشبكات ومحطات مياه الشرب

من جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مراجعة شبكات مياه الشرب ومحطات الإنتاج والتأكد من كفاءة التشغيل.

وتبين أن ضغوط المياه تسير بصورة طبيعية فى معظم المناطق ، مع وجود بعض التأثر بالأدوار العليا ، وبعض المناطق المرتفعة ذات الطبيعة الجبلية مثل مربع الأذاعة بمنطقة الشيخ هارون .

مراجعة شاملة لكافة المناطق السكنية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه جارى تنفيذ مسح شامل لكافة الأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، وعلى رأسها المناطق التى ترتفع بها الشكاوى ، وذلك للوقوف على أى احتياجات فنية أو تشغيلية والعمل على تنفيذ الحلول اللازمة .

رفع كفاءة الخدمة لمواجهة زيادة الإستهلاك

وأكد محافظ أسوان ضرورة إستمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الإستعداد داخل قطاعات مياه الشرب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى زيادة تدفقات المياه وتحقيق الإستقرار فى الخدمة خلال موجة الطقس الحار ، بما يلبى إحتياجات المواطنين ويحافظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم .

وشدد على استمرار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع محافظة أسوان لمتابعة شبكات المياه بكافة المناطق ، وسرعة التعامل مع أى شكاوى جماهيرية لضمان توفير مياه شرب مستقرة للمواطنين .

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