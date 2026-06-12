محافظ أسوان يشارك في الاحتفال بمرور 130 عاما على إنشاء مدرسة سانت تريزا

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الحفل الذى نظمته مدرسة سانت تريزا بمناسبة مرور 130 عاماً على إنشائها ، وذلك بحضور القيادات التعليمية والتنفيذية والدينية والمجتمعية ، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة ، فضلاً عن أولياء الأمور والأسر الأسوانية .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

إشادة بصرح تعليمى عريق

وأكد المهندس عمرو لاشين فى كلمته أن مدرسة سانت تريزا تعد واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية بمحافظة أسوان ، حيث نجحت على مدار أكثر من قرن فى أداء رسالتها التعليمية والتربوية السامية ، وأسهمت فى تخريج أجيال متعاقبة من أبناء المحافظة الذين ساهموا فى خدمة مجتمعهم ووطنهم فى مختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى أن الإحتفال بمرور 130 عاماً على إنشاء المدرسة يعكس تاريخاً حافلاً بالعطاء والتميز ، ويؤكد الدور المحورى الذى تقوم به المؤسسات التعليمية فى بناء الإنسان وصناعة الأجيال القادرة على قيادة المستقبل .

شكر وتقدير

وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره للمحافظ الأسبق اللواء أشرف عطية لقراره بإضافة الفصول الإعدادية لمدرسة سانت تريزا لتكون إضافة هامة لهذه الصرح التعليمى التاريخى .

التعليم ركيزة الجمهورية الجديدة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن مدرسة سانت تريزا تمثل نموذجاً مشرفاً للمؤسسات التعليمية التى حافظت على رسالتها ودورها المجتمعى ، وأسهمت فى إعداد كوادر متميزة تمتلك القدرات والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة فى بناء الوطن .

وأضاف أن ذلك يتواكب مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام بتطوير منظومة التعليم ، بإعتبارها أحد أهم محاور التنمية الشاملة ، وهو ما يتوافق مع رؤية أسوان 2040 التى تضع الإستثمار فى رأس المال البشرى فى مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة .

دعم العملية التعليمية وتنمية القدرات

وأكد محافظ أسوان أن أبناء المحافظة يواصلون إثبات قدرتهم على التميز والإبداع فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن التعليم سيظل حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل ، ومن ثم تحرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم فى تنمية مهارات الطلاب ، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن .

رسالة تقدير لأصحاب العطاء

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة لا يقتصر على إبراز الدور التعليمى والتربوى للمدرسة فحسب ، بل يمثل أيضاً رسالة تقدير وعرفان لكل من ساهم فى مسيرة هذا الصرح التعليمى العريق على مدار 130 عاماً ، موجهاً التحية والتقدير للمعلمين والعاملين الذين بذلوا جهوداً مخلصة فى إعداد وتعليم أجيال متعاقبة من أبناء أسوان ، وأن ما تحقق من نجاحات وإنجازات هو نتاج إخلاصهم وتفانيهم فى أداء رسالتهم السامية .

تهنئة لإدارة المدرسة ومنتسبيها

وفى ختام كلمته، قدم محافظ أسوان التهنئة إلى إدارة مدرسة سانت تريزا وهيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء الأمور بمناسبة مرور 130 عاماً على إنشاء المدرسة ، متمنياً لها دوام التميز والنجاح ، وإستكمال دورها الرائد فى خدمة العملية التعليمية بزهرة الجنوب، والتأكيد على دعم المحافظة للمنظومة التعليمية ، مع الإشادة بالدور التاريخى لمدرسة سانت تريزا فى بناء الأجيال وصناعة الكوادر القادرة على المشاركة فى مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.